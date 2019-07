Olaf Thon: In der Relegation wäre Schalke abgestiegen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Vereinsikone Olaf Thon glaubt, dass der FC Schalke 04 im Falle einer Teilnahme an der Relegation in der Vorsaison nun in der 2. Liga spielen würde. «Ich glaube, dass Schalke abgestiegen wäre, wenn es dazu gekommen wäre», sagte der Weltmeister von 1990 dem Magazin «Socrates»: «Daher danke ich Huub Stevens, Mike Büskens und Gerald Asamoah, dass sie es geschafft haben, die Relegation und den Abstieg zu verhindern.»