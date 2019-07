Köln (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jonas Hector wird Aufsteiger 1. FC Köln aller Voraussicht nach auch in der Bundesliga als Kapitän anführen. Davon sei «mit einer großen Wahrscheinlichkeit» auszugehen, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Mittwoch im Trainingslager in Kitzbühel.

Von dpa