Fast 36 Grad: Hitzerekord womöglich schon am Mittwoch

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen könnte der landesweite Hitzerekord womöglich schon an diesem Mittwoch geknackt werden. «Wenn die Entwicklung so weitergeht, ist die 40-Grad-Marke nicht mehr weit», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmittag in Essen. Vor allem im Ruhrgebiet und entlang des Rheins seien Temperaturen bis an die 40 Grad möglich. In Bonn zeigte das Thermometer laut Wetterdienst bereits am Vormittag fast 36 Grad. Aber: «Ob das wirklich so kommt, muss man abwarten», teilte der DWD-Experte weiter mit.

Von dpa