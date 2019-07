SPD: NRW braucht 15000 Stellen für Langzeitarbeitslose

Düsseldorf (dpa/lnw) - Langzeitarbeitslose brauchen in Nordrhein-Westfalen nach Berechnungen der SPD-Opposition etwa 15 000 Stellen in einem staatlich geförderten «sozialen Arbeitsmarkt». Bis April seien aber erst knapp 4000 Langzeitarbeitslose in NRW über das zu Jahresbeginn gestartete Arbeitsmarkt-Instrument eingestellt worden, sagte die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa Kapteinat, am Mittwoch in Düsseldorf. «Die Landesregierung darf sich auf den Zahlen nicht ausruhen.»

Von dpa