Einem Bericht des « Kölner Stadt-Anzeigers » zufolge herrscht in Teilen der Kirche Unmut über den Umgang mit Hennes , der endlich rehabilitiert werden müsse. Weihbischof Dominik Schwaderlapp werde deshalb in der kommenden Woche zu einem «Krisengespräch» in die Landeshauptstadt kommen. Die kirchenrechtlichen Ermittlungen würden vom Paderborner Professor Rüdiger Althaus geführt. Fragen dazu ließ das Erzbistum am Mittwoch allerdings unbeantwortet.

Stadtdechant Hennes war vom Kölner Kardinal Rainer Woelki im März bis auf weiteres von allen Ämtern beurlaubt worden. Hennes hatte die Vorwürfe bestritten. Das Erzbistum hatte betont, dass die Unschuldsvermutung gelte.