Verrannt: Mutmaßlicher Dieb «flüchtet» in Abstellkammer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Dieb hat sich in Düsseldorf im wahrsten Sinne des Wortes verrannt: Als der 40-Jährige sich unbefugt in einem Vereinsgebäude herumtrieb und von Mitarbeitern zur Rede gestellt wurde, schubste er einen 60-Jährigen zur Seite und ergriff er die Flucht, berichtete die Polizei am Mittwoch.