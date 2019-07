Mann nach Badeunfall im See vermisst

Olpe (dpa/lnw) - Nach einem mutmaßlichen Badeunfall in einem See in Olpe suchen Rettungskräfte nach einem Mann. Er sei am Mittwoch mit zwei Begleitern in einem Tretboot unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei einem Schwimmausflug sei der Mann dann untergegangen. «Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden», sagte der Sprecher. Nach dem Vorfall am Nachmittag waren unter anderem ein Hubschrauber, 21 Taucher und mehrere Sonarboote im Einsatz. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa