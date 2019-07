French-Open-Sieger Krawietz/Mies in Hamburg im Viertelfinale

Anschließend waren sie bei den Rasenturnieren in Antalya, Halle/Westfalen und in Wimbledon jedoch jeweils in der ersten Runde gescheitert. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale des Sandplatz-Turniers am Rothenbaum treffen Krawietz und Mies auf Pablo Cuevas aus Uruguay und Nicolas Jarry aus Chile.

Auch das Davis-Cup-Doppel Jan-Lennard Struff und Tim Pütz zog in das Viertelfinale ein. Ausgeschieden sind im Doppel-Wettbewerb dagegen die Hamburger Alexander und Mischa Zverev sowie Rudi Molleker und sein serbischer Partner Nenad Zimonjic.