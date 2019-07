Störungen wegen Hitze im Bahnverkehr in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen hat es am Mittwochabend mehrere Probleme wegen der Hitze gegeben. An der S-Bahn-Strecke von Düsseldorf nach Essen über Ratingen gab es eine Störung, wie die Bahn via Twitter mitteilte. Es kam zu Teilausfällen und Verspätungen. In Köln gab es eine Stellwerksstörung, die ebenfalls Ausfälle und Verzögerungen zur Folge hatte. Züge der Linie RE 8 konnten laut Bahn den Airport Köln/Bonn nicht anfahren.

Von dpa