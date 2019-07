Gladbachs Neuzugang Thuram: «Mein Vater ist streng»

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Marcus Thuram ist gut vorbereitet in seine erste Trainingseinheit beim Fußball-Bundesligisten gestartet. «Es war meine erste Einheit nach der Sommerpause. Ich habe aber auch während der Pause viel trainiert. Mein Vater ist streng, was das angeht», sagte der Sohn des französischen Fußball-Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, am Mittwoch nach dem Training dem Vereinsportal des Clubs. Der für knapp unter zehn Millionen Euro von EA Guingamp verpflichtete Angreifer gilt als großes Talent und soll mit seiner Dynamik in Borussias Offensive für Power sorgen.

Von dpa