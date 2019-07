Bahnverkehr in Bielefeld nach Feuer eingeschränkt

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem Feuer am Bielefelder Hauptbahnhof in der Nacht auf Donnerstag müssen sich Bahnfahrer auf Einschränkungen einstellen. Die Linie RB 73 der Eurobahn konnte den Bahnhof am Donnerstagmorgen nicht anfahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Bei allen weiteren Zügen sei zwar nicht mit Ausfällen, aber mit Verspätungen zu rechnen, da die Gleise eins bis vier vollständig gesperrt worden seien.