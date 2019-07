Lippstadt (dpa) - Der Lichtspezialist Hella bekommt die Probleme in der Autoindustrie zu spüren. Hella-Chef Rolf Breidenbach kündigte in einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung an, der Autozulieferer aus Lippstadt werde sich im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 der rückläufigen Branchenentwicklung «nicht vollends entziehen können».

Von dpa