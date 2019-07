Familienminister: Größter Kitaplatzzuwachs seit zehn Jahren

Der Zuwachs erstreckt sich nach Angaben des Ministers auf alle Altersgruppen. Ihm sei aber klar, dass der Bedarf der Eltern noch nicht überall gedeckt sei, erklärte Stamp .

Den höchsten Zuwachs an Plätzen gibt es demnach für die über dreijährigen Kinder. Hier werden die Zahlen zum neuen Kita-Jahr um rund drei Prozent auf über 508 000 Betreuungsplätze klettern - davon fast 504 000 in Kindergärten, der Rest bei Tagesmüttern und -vätern. Bei den Kindern unter drei Jahren werde NRW nun eine Versorgungsquote von 39,5 Prozent erreichen, berichtete Stamp. Dies seien 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den ein- und zweijährigen Kindern, die einen Rechtsanspruch auf einen Platz haben, steige die Versorgungsquote um 1,3 Prozent auf 59,3 Prozent.

Der regionale Bedarf an Plätzen ist nach Angaben der Jugendämter höchst unterschiedlich. Da alle Bundesländer in den vergangenen Jahren ihr Angebot an Kita-Plätzen ausgebaut haben, ist NRW in den Vergleichen des Statistischen Bundesamts trotz aller Anstrengungen bislang stets Schlusslicht geblieben.