Trafohäuschen zerstört: Polizei vermutet technischen Defekt

Frechen (dpa/lnw) - Nachdem eine Explosion oder Implosion am Mittwochabend ein Umspannwerk in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) zerstört hat, geht die Polizei zunächst von einem technischen Defekt aus. Es gebe zurzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Durch den Vorfall waren viele Haushalte am Abend ohne Strom. Verletzt wurde niemand, drei Autos wurden laut Polizei von herum fliegenden Trümmern beschädigt.

Von dpa