Brutale Tritte gegen den Kopf: Sechs Jahre Haft

Bonn (dpa/lnw) - Nach brutalen Tritten gegen den Kopf eines Mannes hat das Bonner Landgericht einen Angeklagten am Donnerstag zu sechs Jahren Haft wegen versuchten Totschlags verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 23-Jährige das Opfer getreten hatte, als es schon am Boden lag. Der 26-Jährige erlitt bei der Tat im Februar schwerste Kopfverletzungen. «Viel massiver kann Gewalt nicht sein», sagte der Vorsitzende Richter.

Von dpa