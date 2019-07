IC in Hagen mit Steinen beworfen: Fahrt beendet

Hagen (dpa/lnw) - Unbekannte haben einen Intercity mutmaßlich mit Steinen beworfen und damit die Fahrt des Zuges der Deutschen Bahn beendet. Als mutmaßliche Täter könnten vier bis fünf Kinder oder Jugendliche in Betracht kommen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Nach ihnen wird jetzt gesucht. Bei dem Vorfall am Mittwoch wurden laut Bundespolizei Scheiben des Zuges beschädigt. Ein Zugbegleiter habe die Notbremse gezogen und eine Schnellbremsung eingeleitet. Der IC konnte nicht weiterfahren. Bahnfahrer verließen den Zug im Hagener Hauptbahnhof. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.