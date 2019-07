Geldautomat in Wuppertal gesprengt: Täter auf der Flucht

Wuppertal (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Wuppertal gesprengt. Nach den drei mutmaßlichen Tätern wurde auch mit einem Hubschrauber gesucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob sie Beute machten, stehe noch nicht fest.