Düsseldorf (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Saison ein weiteres Testspiel. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel trifft am nächsten Mittwoch im Patro Stadion in Maasmechelen auf den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht (15.00 Uhr). Dies teilte der Club am Donnerstag mit.

Von dpa