Düsseldorf (dpa/lnw) - In Duisburg-Walsum (244) und Wesel-Feldmark (253) ist am Donnerstagmittag die Alarm-Schwelle für die Ozon-Konzentration überschritten worden. Diese liegt bei 240 Mikrogramm pro Kilometer Luft. An zahlreichen weiteren Orten in Nordrhein-Westfalen wurde zudem die erste Meldegrenze übertreten (180).

Von dpa