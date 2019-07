Schüsse auf Rockermitglied: Polizei sucht Täter mit Bild

Dortmund (dpa/lnw) - Bei der bislang vergeblichen Täter-Suche nach Schüssen auf einen Friseur in einem Dortmunder Salon hat die Polizei nun eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. Außerdem veröffentlichten die Ermittler am Donnerstag ein Überwachungskamera-Bild. Es zeigt einen flüchtenden Mann, der im dringenden Verdacht stehe, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei in ihrem Fahndungsaufruf am Donnerstag mit. Sie stuft die Tat inzwischen als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Von dpa