Vermisster tot aus See geborgen

Hürth (dpa/lnw) - Ein seit Dienstag vermisster Mann ist am Donnerstagmittag tot aus dem Zieselsmaarsee in Hürth-Knapsack geborgen worden. Taucher der Polizei hätten den 67-Jährigen am Mittag leblos aus dem See geholt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An der Suche waren ein Hubschrauber, mehrere Flächensuchhunde und Polizeihunde beteiligt. Die Kripo hat laut Polizei die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Der Mann aus Rommerskirchen war seit Dienstag vermisst worden.

Von dpa