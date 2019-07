Geilenkirchens Hitze-Rekord schnell übertroffen

In Geilenkirchen waren am Mittwoch 40,5 Grad gemessen worden, was der Deutschen Wetterdienst DWD am Donnerstag als deutschen Hitzerekord anerkannte. Bereits am Donnerstagnachmittag erreichten aber zunächst die Temperaturen in Bonn-Roleber 40,6 Grad. Kurze Zeit später wurden nach vorläufigen Messergebnissen des DWD im niedersächsischen Lingen 41,5 Grad verzeichnet.

Dass Geilenkirchen seinen Ruhm so schnell verloren hat, nimmt Bürgermeister Schmitz sportlich: «An einem Tag war Geilenkirchen in aller Munde. Das ist doch schon was», sagte er.