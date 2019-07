Mit 2,3 Promille auf E-Scooter: Erst Sturz, dann Anzeige

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen E-Scooter-Fahrer (39) überführt, der laut Alkoholtest mit 2,3 Promille unterwegs war und sich bei einem Sturz an Kopf und Arm verletzt hat. Laut Mitteilung der Behörde erwischten die Beamten in derselben Nacht noch zwei weitere Betrunkene mit elektrischen Leih-Tretrollern. Einer von ihnen lag mit Gesichtsverletzungen, gebrochener Nase und abgebrochenen Zähnen neben einem E-Scooter im Gleisbett der Straßenbahn. In allen Fällen sammelte die Polizei die Führerscheine ein.

Von dpa