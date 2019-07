Laschet zu «Klimanotstand»: «Dann muss man auch mehr tun»

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in einem RTL-Interview die Ausrufung des «Klimanotstands» in vielen NRW-Kommunen kritisiert. Notstand sei das stärkste Wort, das die deutsche Verfassungsgesetzgebung kenne, sagte Laschet laut Mitteilung des Senders im «RTL West Sommerplausch», der am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde. «Wenn man sagt: «Jetzt ist Notstand», dann muss man aber auch mehr tun als es nur beschließen.» Und weiter: «Das stelle ich bisher bei den Städten, die es erklärt haben, noch nicht in dem großen Umfang fest.»

Von dpa