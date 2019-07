Stundenlange Löscharbeiten: Brennender Grünschnitt in Bochum

Auf Komposthaufen und bei Stroh besteht bei hohen Außentemperaturen auch die Gefahr der Selbstentzündung. Die Kripo ermittelt, ob das bei einem Lagerplatz für städtischen Grünschnitt in Bochum so war. Dort brannte am Freitag ein riesiger Haufen Bioabfall.