Frau nach Badeunfall vermisst: Polizei sucht nach Zeugen

Breckerfeld (dpa/lnw) - Die Suche nach einer jungen Frau, die an der Glörtalsperre in den Stausee gesprungen und nicht wieder aufgetaucht sein soll, soll am Freitag fortgesetzt werden. Noch weiß die Polizei nach eigenen Angaben aber nicht, wer die Frau ist. «Die Gesuchte wurde wie folgt beschrieben: Junge weibliche Frau mit dunklem Oberteil mit Fransen», berichtete die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. Man suche nach Zeugen, die die Frau kennen. «Voraussichtlich in den frühen Mittagsstunden wird die Suche unter Einsatz von Tauchern und Leichenspürhunden fortgesetzt», teilte die Polizei mit. Die Frau war nach Zeugenaussagen von einer Steininsel in das Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.

Von dpa