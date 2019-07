Hamminkeln (dpa/lnw) - Der Naturschutzbund Nabu hat für Tierhalter Schutzmöglichkeiten vor Wolfsattacken demonstriert. In Hamminkeln am Niederrhein führte der Nabu am Samstag mehrere Zäune auch mit elektronischer Sicherung vor. Die Region ist eines von drei Gebieten in Nordrhein-Westfalen, in denen sich ein Wolf angesiedelt hat.

Von dpa