Nach tropischer Nacht in Teilen von NRW Unwetter möglich

Essen (dpa/lnw) - Im Raum Leverkusen, Köln und Mönchengladbach hat es in der Nacht Gewitter und Regen gegeben, der Rest von Nordrhein-Westfalen dagegen blieb weitgehend verschont. Das teilte eine Meteorologin vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes in Essen mit. Mit Temperaturen von mehr als 20 Grad war die Nacht zum Samstag vor allem in der westlichen Landeshälfte tropisch: Spitzenreiter war erneut Duisburg-Baerl mit nächtlichen 23 Grad. Am anderen Ende der Skala war Bielefeld, wo frische 14 Grad gemessen wurden.

Von dpa