Wohnhausbrand: Mann rettet Bewohner und wird selbst verletzt

Bochum (dpa/lnw) - Ein Passant hat am Freitag den Bewohner eines Bochumer Hauses auf ein Feuer aufmerksam gemacht und in Sicherheit gebracht. Der Mann hatte gesehen, dass das Vordach und Teile der Fassade in Brand geraten waren, und lief nach Angaben der Feuerwehr mehrfach in das Haus, um Bewohner zu warnen und helfen. «In dem Haus befand sich ein Mann, der so unverletzt in Sicherheit gebracht wurde», sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Der Helfer selbst erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Passanten mussten ebenfalls mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.

Von dpa