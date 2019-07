Velbert (dpa/lnw) - Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Freitagnachmittag in Velbert im Kreis Mettmann eine Hecke verbrannt. Dabei wurden auch drei Autos und ein Wohnhaus beschädigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Hecke bereits auf einer Länge von 20 Metern in Brand gestanden, teilte die Feuerwehr am Freitagabend mit. Sie wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Von dpa