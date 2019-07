Titz beeindruckt von Unterstützung in Essen: «Wucht nutzen»

Den Siegtreffer hatte RWE-Innenverteidiger Alexander Hahn erst in der Nachspielzeit (90.+5) per Foulelfmeter markiert und damit die Stimmung im Essener Stadion angeheizt. «Für mich war das sehr beeindruckend. Mit einem Heimsieg zu starten, ist optimal», meinte Titz, der bis Oktober 2018 beim Zweitligisten Hamburger SV als Chef-Coach arbeitete. Am 2. Spieltag treten die Essener nächsten Sonntag (14.00 Uhr) in der Duisburger Arena gegen den Aufsteiger VfB Homberg an.

Ebenfalls erfolgreich startete die SG Wattenscheid. Das Team von Sportdirektor Peter Neururer, das vergangene Saison erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib feiern konnte, gewann am Samstag 2:0 beim SC Verl. Berkant Canbulut (75.) und Güngör Kaya (90.+4) erzielten die Tore.

Mit einer Pleite begann Fortuna Köln das Projekt Wiederaufstieg. Im ersten Match nach dem Abstieg aus der 3. Liga unterlag die Fortuna am Samstag im Stadtderby gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten 1. FC Köln 0:1. Luca Schlax (64.) gelang der entscheidende Treffer. Alemannia Aachen verlor 1:2 beim Wuppertaler SV. Der SV Rödinghausen besiegte auswärts Borussia Mönchengladbach II mit 3:1, Fortuna Düsseldorf II gewann 1:0 gegen den SV Lippstadt. Der VfB Homberg setzte sich im Duell zweier Aufsteiger 1:0 beim SV Bergisch Gladbach durch.