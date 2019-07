Zweijähriger tot in Wohnung gefunden: Vater festgenommen

Die Beamten seien am Samstagmorgen über den leblosen Jungen informiert worden. Er soll mit «anderen Familienmitgliedern» in der Wohnung gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Die 21 Jahre alte Mutter sei am Samstag ebenfalls festgenommen, aber später wieder freigelassen worden. Der Verdacht habe sich gegen den Vater erhärtet, sagte der Sprecher am Sonntag. Die beiden Geschwister im Alter von einem und vier Jahren seien dem Jugendamt übergeben worden. Details zu den Hintergründen machte die Polizei am Sonntag zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.