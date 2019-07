Streit mit Messer: 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Streit zwischen in der Düsseldorfer Altstadt ist am Sonntagmorgen mit Messerstichen geendet. Ein 28-jähriger Mann kam mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er musste vor Ort reanimiert werden, dazu leistete eine Polizistin Erste Hilfe. Den Angaben zufolge hatte sich der Streit der Männer von «gegenseitigen Aggressionen bis hin zu einer körperlichen Auseinandersetzung» gesteigert.

Von dpa