Chaos-Stadt der E-Scooter: Köln kämpft mit vielen Unfällen

Köln (dpa/lnw) - In der Millionenstadt Köln verlaufen die ersten Wochen mit E-Scootern auf den Straßen alles andere als störungsfrei: Fast jeden Tag hat die Polizei neue Unfälle zu vermelden. «Wir raten dringend, sich zunächst in aller Ruhe mit dem neuen Fortbewegungsmittel vertraut zu machen», sagte ein Polizeisprecher. Das Auf- und Absteigen wolle gelernt sein. Allein in einem Zeitraum von 24 Stunden zuvor vermeldete die Polizei am Freitag fünf Vorfälle in Köln mit den neuen Rollern, teilweise mit schweren Verletzungen.

Von dpa