Den Meteorologen zufolge beginnt der Montag in Westfalen noch teils stark bewölkt und stellenweise mit Schauern, im Münsterland scheint häufig die Sonne, allerdings ziehen zeitweise auch mal dichtere Wolken vorüber. Es bleibt aber vorwiegend trocken.

Mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 26 Grad wird es angenehm warm im Münsterland. In der Nacht bleibt es trocken bei etwa 14 Grad.

Am Dienstag soll es schwül werden, bei Höchsttemperaturen um 31 Grad ist es teils sonnig, teils wolkig. Zum Abend ist nach Einschätzung des DWD vor allem im Südwesten örtlich mit Schauern zu rechnen. Auch in der Nacht erwarten die Meteorologen besonders in Westfalen stellenweise Regen.

Auf viele Sonnenstunden warten die Menschen in NRW wohl auch am Mittwoch vergeblich: Bei Temperaturen bis zu 27 Grad rechnet der DWD landesweit immer wieder mit Schauern und Gewittern.