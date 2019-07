Frau von Autotür mitgerissen: Verdächtiger festgenommen

Essen (dpa/lnw) - Im Fall der in Essen von einer Autotür mitgerissenen und schwer verletzten Frau ist der tatverdächtige Partner festgenommen worden. Die Flucht des 44-Jährigen fand am späten Montagnachmittag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ein Ende, wie die Polizei Essen mitteilte. Die Ermittler wollen Untersuchungshaft beantragen. Dem Essener werden gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Die Frau liegt weiter auf der Intensivstation.

Von dpa