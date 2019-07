Regionalligist Wattenscheid 09 wendet Insolvenz erneut ab

Schnusenberg , einst Vorstandsvorsitzender und Finanzchef des Bundesligisten FC Schalke 04 , betonte, dass alle «Gremiums- und Vereinsvertreter inklusive Sportdirektor Peter Neururer » derzeit intensive Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Unterstützern führen, um den ehemaligen Bundesligaclub «in finanziell ruhigere Fahrwasser» zu bringen.

In den vergangenen Jahren stand der Club mehrfach am Rande einer Insolvenz. Unter anderem wurden die Spielergehälter erst verspätet überwiesen. Den Abstieg in Oberliga hatte das Team von Toku erst am letzten Spieltag der Vorsaison abwenden können.

Die Mannschaft und die mitgereisten Anhänger hätten nun zum Start in die neue Spielzeit der Regionalliga West gezeigt, dass der Verein lebt, betonte der 78 Jahre alte Schnusenberg. «Wir werden alles tun, um schon bald auch wirtschaftlich sagen zu können: Der Verein lebt!»