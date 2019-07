Patientenschutz-Stiftung bemängelt Brandschutz

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Kölner Krankenhaus mit einem Toten in der Nacht zum Montag hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz den Brandschutz in deutschen Kliniken und Pflegeheimen als «nicht ausreichend» bemängelt. Für Menschen, die sich selbst nicht retten könnten, reichten Brandmeldeanlagen nicht aus, teilte die Stiftung am Montag mit. «Es müssen endlich zusätzliche Sprinkleranlagen auf allen Stationen und in jedem Patientenzimmer gesetzlich vorgeschrieben werden. So etwas ist für Möbelhäuser und Lagerhallen heute schon längst Standard», sagte Eugen Brysch, Vorstandsmitglied der Stiftung.

Von dpa