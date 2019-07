«Richter ist sehr bescheiden, er würde niemals von sich aus auf die Stadt zugehen», sagte Schramma , der von 2000 bis 2009 an der Spitze der viertgrößten deutschen Stadt stand. «Andere Städte stehen in den Startlöchern und graben und baggern», warnte er. Deshalb müsse Köln jetzt endlich aktiv werden. Ein Gerhard-Richter-Museum hätte weltweite Anziehungskraft, so Schramma. Richter (87), der international höchstdotierte lebende Maler, lebt seit fast 40 Jahren in Köln und ist Ehrenbürger der Stadt.

Eine Mitarbeiterin von Richter sagte der Deutschen Presse-Agentur zu der Idee eines eigenen Museums: «Er ist im Gespräch mit unterschiedlichen Institutionen, aber es ist im Moment noch nichts spruchreif.»