Köln verpflichtet tunesischen Nationalspieler Skhiri

« Ellyes ist ein großer, lauf- und zweikampfstarker Spieler mit viel Spielübersicht und gutem Passspiel. Obwohl er bereits viel Erfahrung gesammelt hat, ist er mit 24 Jahren auch noch entwicklungsfähig», sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh .

Ins Trainingslager nach Kitzbühel wird Skhiri noch nicht nachreisen, da er nach dem Afrika-Cup noch Urlaub hat. Er soll in etwa zwei Wochen zu seiner neuen Mannschaft stoßen. Bei dem Turnier in Ägypten hatte der 23-malige Nationalspieler mit Tunesien Platz vier erreicht. Skhiris Vertrag in Montpellier, wo er in vier Spielzeiten 133 Pflichtspiele bestritt, wäre 2020 ausgelaufen. In ihm hat Köln nach dem Belgier Birger Verstraete von KAA Gent den erhofften zweiten «Sechser» verpflichtet.

«Der Wechsel in die Bundesliga kommt für mich zum richtigen Zeitpunkt. Der FC ist ein großer, spannender Club mit viel Tradition, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Ich freue mich auf Köln, auf meine neuen Mitspieler und die fantastischen Fans», wird Skhiri in einer FC-Mitteilung vom Montag zitiert.