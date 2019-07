Lastwagenfahrer stirbt nach Unfall beim Autobahnkreuz Aachen

Aachen (dpa/lnw) - Ein Lastwagenfahrer ist auf einer Abfahrt des Autobahnkreuzes Aachen in eine Leitplanke gefahren und anschließend gestorben. Vermutlich sei ein medizinischer Notfall der Grund dafür gewesen, dass der 41-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der gesundheitliche Zustand sei wohl auch für den Tod des Fahrers am späten Montagabend verantwortlich gewesen.

Von dpa