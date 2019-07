Beschleunigungsrennen? Drei schwer Verletzte in Iserlohn

Iserlohn (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger ist mit zwei Beifahrern in seinem Wagen in Iserlohn verunglückt, als er auf einer Straße offenbar mehrfach stark beschleunigt hatte. Alle drei wurden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines «verbotenen Kraftfahrzeugrennens» - obwohl das Auto am Montagabend alleine unterwegs war.