Lkw kracht in Absperrfahrzeug: Fahrer (46) schwer verletzt

Bad Eilsen (dpa/lnw) - Bei einem Unfall auf der A2 bei Bad Eilsen (Ostwestfalen) ist am Dienstagmorgen ein Lastwagenfahrer (46) schwer verletzt worden. Er war an einer Fahrbahnverengung gegen ein Absperrfahrzeug mit Anhänger geprallt. Das Gespann mit einer Warntafel am Heck stand laut Polizei auf dem rechten Fahrstreifen, um Markierungsarbeiten abzusichern.