Düsseldorf (dpa/lnw) - Wenn Rentner feiern: Weil eine Senioren-Disco in einem Saal in der Düsseldorfer Altstadt Anwohnern am Sonntagnachmittag zu laut war, haben sie das Ordnungsamt alarmiert. Mehrere Mitarbeiter rückten daraufhin aus und der DJ machte die Musik leiser. Im Internet sorgt das für Debatten.

Von dpa