Schlaganfälle: 2017 starben weniger Menschen als im Vorjahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind 2017 weniger Menschen an einem Schlaganfall gestorben: Die Zahl ging im Vergleich zum Vorjahr um knapp sieben Prozent auf rund 10 500 zurück, wie das statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Unter den Toten waren etwas mehr (56 Prozent) Frauen als Männer. Auch der Anteil der Schlaganfälle an allen Todesursachen ging zurück: Er betrug 2017 rund 5,1 Prozent, zehn Jahre zuvor waren es noch 6,2 Prozent aller Todesfälle. Seit 2009 sei mit einer Ausnahme ein stetiger Rückgang der Schlaganfälle mit Todesfolge zu verzeichnen, berichtete das Landesamt.

Von dpa