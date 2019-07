Studie: Motorradschutzkleidung verhindert Todesfälle nicht

Münster (dpa) - Motorradfahrer profitieren laut einer Studie nicht von den allgemeinen Fortschritten in der Verkehrssicherheit. So verhindert die übliche Schutzkleidung mit Protektoren bei einem Aufprall auf ein Hindernis bereits ab einer Geschwindigkeit über 25 Stundenkilometer keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die die Unfallforschung der Versicherer (GDV) am Dienstag in Münster vorstellte.

Von dpa