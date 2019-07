Junge Männer wegen versuchten Mordes angeklagt

Bonn (dpa/lnw) - Nach einem heimtückischen Angriff auf einen 20-Jährigen in einem Park in Euskirchen müssen sich vier junge Flüchtlinge aus Afghanistan wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Wie ein Sprecher des Bonner Landgerichts am Dienstag mitteilte, sollen die vier Heranwachsenden im Alter zwischen 19 und 20 Jahren den jungen Landsmann am 2. März 2019 in eine Falle gelockt und lebensgefährlich verletzt haben.

Von dpa