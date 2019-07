Teil- und Vollsperrungen bei Bahn um Bochum-Wattenscheid

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den Sommer-Bauarbeiten der Deutschen Bahn in NRW steht die nächste Einschränkung an. Ab kommendem Montag kommt es auf der Verbindung zwischen den Bahnhöfen Bochum-Wattenscheid und Essen Hauptbahnhof zu Voll- und Teilsperrungen, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Betroffen sind demnach vom 5. bis 26. August die Regionalexpresslinien 11, 16 und 6 sowie die Regionalbahnlinie 40. An den Wochenenden fallen die Regionalexpresslinien teilweise aus. Die RB40 wird umgeleitet. Ersatzweise können Nutzer auf Schienenersatzverkehr umsteigen. Auch die Züge der S1 verkehren wochentags wie auch am Wochenende planmäßig.

Von dpa