Kevelaer (dpa/nw) - Eine Motorradfahrerin ist im Kreis Kleve gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Die 22-Jährige war am Dienstagabend aus ungeklärter Ursache mit ihrer Maschine in einer Kurve von der Landstraße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Spezialklinik.

Von dpa