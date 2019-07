Lastwagen verkeilen sich und Getreide landet auf Fahrbahn

Warburg/Kassel (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 44 in Nordhessen sind am Mittwoch zwei Lastwagen ineinander gefahren. Ein Fahrer wurde beim Aufprall eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Eines der Fahrzeuge verlor bei dem Unfall zwischen Diemelstadt und dem nordrhein-westfälischen Warburg Getreide, das sich auf der Fahrbahn verteilte. Weil sich die Lastwagen ineinander verkeilt hatten, gestalteten sich die Bergungsarbeiten den Angaben zufolge schwierig. Die A44 wurde in Richtung Dortmund auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Von dpa